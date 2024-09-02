Netanyahu: Savaşın Hedeflerine Ulaşmak Philadelphia Koridoru'ndan Geçiyor - Son Dakika
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Netanyahu: Savaşın Hedeflerine Ulaşmak Philadelphia Koridoru'ndan Geçiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki anlaşma çağrılarına rağmen Philadelphia Koridoru'ndaki varlıklarını sürdüreceklerini belirterek, 'Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru'ndan geçiyor' dedi. Hamas ile anlaşmaya yanaşmayan Netanyahu, Gazze Şeridi'nde esirlerin bulunmasının ardından Hamas'ın bedelini ödeyeceğini ifade etti.

02.09.2024 23:02
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- Netanyahu: "Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru'ndan geçiyor"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki anlaşma çağrılarına rağmen Philadelphia Koridoru'ndaki varlıklarını sürdüreceklerini belirterek, "Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru'ndan geçiyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ülkesinde büyük tepki görürken, bu politikasını devam ettireceğine ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan Philadelphia Koridoru'nda İsrail varlığının sürdürülmesi konusunda ısrarcı olacağını söyledi. Netanyahu, "Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru'ndan geçiyor" dedi.

Hafta sonu Gazze Şeridi'nde 6 esirin cansız bedeninin bulunması hakkında konuşan Netanyahu, "Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

Ateşkes ve esir anlaşmasına varılması konusunda tamamen kararlı olduğunu belirten Netanyahu, "Ne yazık ki Hamas'tan benzer bir yanıt görmedik. Başkan Biden'ın 31 Mayıs'ta sunduğu formül üzerinde, 6 Ağustos'ta ise sözde 'nihai köprü önerisi' üzerinde mutabık kaldık. Hamas ikisini de reddetti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Netanyahu: Savaşın Hedeflerine Ulaşmak Philadelphia Koridoru'ndan Geçiyor - Son Dakika

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