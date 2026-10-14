Netanyahu, seçim öncesi İran'a yeni saldırı için uygun zaman olmadığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de ülkesinde yapılacak meclis seçimleri öncesi İran'a yeni saldırılar başlatmaya karşı olduğunu iddia etti.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Netanyahu, seçimler öncesi İran'a yeni saldırılar düzenlemeleri olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis seçimleri öncesi şu aşamada İran'a karşı saldırı başlatılmasına karşı olduğunu öne süren Netanyahu, "Şu an bizim için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Hayatım boyunca güvenlik kaygılarını her zaman her şeyin üzerinde tuttum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun geçen hafta İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü iddiası basına yansımıştı.