Netanyahu'ya Arjantin'de Tutuklama Talebi

12.08.2025 06:35
Arjantin'de insan hakları örgütleri, Netanyahu'nun ziyareti sırasında tutuklanmasını istedi.

Arjantin'de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arjantin'e planladığı ziyaret sırasında "savaş suçları ve soykırım" suçlamalarıyla tutuklanmasını talep etti.

Arjantin basınına göre, Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu'nun Filistin'e karşı "savaş suçları" ve "soykırım" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması talebiyle başkent Buenos Aires'teki federal mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

Netanyahu'nun 7-10 Eylül'de Arjantin'e yapacağı ziyarette tutuklanması talep edilen suç duyurusunda, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in başlattığı şiddet, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve yerlerine başkalarının yerleştirilmesini amaçlayan uzun, sistematik ve organize bir sürecin parçasıdır ve Filistin halkına onarılamaz zarar vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusunda, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine atıfta bulunularak, "(Netanyahu) Kasten aç bırakma yoluyla ölüme neden olma savaş suçunun müşterek faili; cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler gibi insanlığa karşı suçların faili; ayrıca sağlık merkezleri, okullar ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı mülteci kampları dahil olmak üzere sivil altyapının yok edilmesinden sorumlu." denildi.

Arjantin makamlarının Roma Statüsü ve Cenevre Sözleşmeleri kapsamında üstlendikleri uluslararası yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği vurgulanan suç duyurusunda, şunlar kaydedildi:

"Federal Adalet Bakanlığına, UCM'nin 21 Kasım 2024 tarihli emri uyarınca, Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun derhal tutuklanması talebiyle resmi bir şikayette bulunduk."

Netanyahu'nun, Devlet Başkanı Javier Milei'nin davetlisi olarak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Arjantin'in UCM kararlarını uygulamakla hukuken yükümlü olması nedeniyle, Netanyahu'nun planlanan ziyareti şimdiden ülke basınında tartışma konusu oldu.

Arjantin hükümeti, UCM'nin kararını tanımadığını açıklamıştı

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

???????Arjantin hükümeti, kararı tanımadığını ve ülkesinde uygulanmayacağını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Milei, UCM'nin kararını X sosyal medya hesabından, "İsrail'in meşru savunma hakkını görmezden gelen bir karar." ifadeleriyle eleştirmişti.

Kaynak: AA

