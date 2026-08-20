NeuroOncoTrack-AI Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika
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NeuroOncoTrack-AI Takımı Finale Yükseldi

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Trakya Üniversitesi'nden NeuroOncoTrack-AI Takımı, yapay zeka projesiyle TEKNOFEST 2026'da finale çıktı.

Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan NeuroOncoTrack-AI Takımı, geliştirdiği yapay zeka projesiyle TEKNOFEST 2026 Onkolojide 3T Yarışması'nda finale yükseldi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği proje, beyin tümörlerinin MR görüntüleri üzerinden değerlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

NeuroOncoTrack-AI, tümörün türü, alt tipi, hacmi ve morfolojik özelliklerini belirleyerek hekimlerin karar süreçlerini destekleyen yapay zeka tabanlı klinik ön rapor oluşturuyor. Sistem, özellikle derin yerleşimli tümörlerde biyopsi ihtiyacını azaltmayı hedefleyen "sanal biyopsi" yaklaşımını kullanıyor.

Açıklanabilir yapay zeka ve Grad-CAM teknolojilerinden de yararlanan sistem, değerlendirmede öne çıkan bölgelerin hekimler tarafından görüntülenmesine imkan sağlıyor. Projede hasta verilerinin güvenliği ve mahremiyeti de gözetiliyor.

Proje, yarışma kapsamında gerçekleştirilen proje raporu değerlendirmesinde 86,67 puan alarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Projenin danışmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Erdoğan yürütüyor.

Zeynep Ersöz'ün kaptanlığındaki NeuroOncoTrack-AI Takımı, Mert Nehir Saka, Yusufcan Esener ve Ahmet Hakan Alabaş'tan oluşuyor.

Takım, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026 büyük finalinde Trakya Üniversitesini temsil edecek.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Teknofest, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NeuroOncoTrack-AI Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika

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