Nevruz Bayramı Kutlandı

Sandıklı'nın Akharım beldesinde Nevruz Bayramı programı düzenlendi.
Atatürk Ortaokulu'ndaki etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.
Programda, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi.
Etkinlikte, ok atma, ata binme, demir dövme yapıldı.
Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.
