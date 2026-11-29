Nevşehir'de aynı mahalledeki 6 farklı müstakil evin kömürlüklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 350 Evler Mahallesi'nde 6 müstakil evin kömürlük kısımlarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Polis, yangınlara sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri ve binaların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolü yaptı.