Nevşehir Avanos\'ta uçurumdan düşen 69 yaşındaki motosiklet sürücüsünü AFAD kurtardı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde motosikleti ile uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mezarlık mevkisinde motosikleti ile seyir halinde olan 69 yaşındaki Yakup K, kayalık alanda direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 3 metrelik uçurumdan düştü.

Yaralanan sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

AFAD ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.