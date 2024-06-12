Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mobil başkanlık ofisiyle vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mobil başkanlık ofisiyle vatandaşlarla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent merkezinde vatandaşlarla buluşmak için mobil başkanlık ofisi uygulamasını başlattı. Arı, Atatürk Bulvarı'nda kurulan stantta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Arı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve belediyenin kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.

12.06.2024 10:41
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "mobil başkanlık ofisi" uygulaması kapsamında kent merkezinde vatandaşla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arı, Atatürk Bulvarı'nda kurulan stantta esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Başkan Arı, buradaki konuşmasında, vatandaşla sürekli bir arada olduklarını belirterek, belediyenin kapılarının da halka açık olduğunu ifade etti.

Seçimden önce verdiği vaatlerin arkasında olduğunu kaydeden Arı, "Ben sizden kopmayacağım demiştim. Zaten belediyede görüşüyoruz ama belediyeye gelemeyen hemşehrilerimiz için bu ofisi kurduk. Zaten ben hep sokaktayım. Dolayısıyla ben herkesin belediye başkanıyım. Bu şehirde kimse benden ayrım görmeyecek. Çünkü beni bu şehirde farklı siyasi partilere gönül verenler belediye başkanı yaptı. Bu tavırda hareket edeceğim. Şehrin menfaatleri birinci önceliğimdir." diye konuştu.

Arı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mobil başkanlık ofisiyle vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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