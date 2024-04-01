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Nevşehir Belediye Başkanlığını İYİ Parti adayı Rasim Arı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 89,56)

Arı'nın öz geçmişi

Nevşehir'de 1975 yılında doğan Rasim Arı, ilk ve orta eğitimini Nevşehir'de, liseyi İstanbul'da tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Arı, yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yaptı. Çeşitli devlet kurumlarında çalışan ve 2019'da AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, görevden alınmıştı.

İYİ Parti'nin adayı Arı, evli ve 2 çocuk babasıdır.