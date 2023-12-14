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Nevşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Nevşehir'de gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, polis ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan kimlik sorgulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Nevşehir\'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
14.12.2023 - 17:27,
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Nevşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

183 personelin katıldığı, 641 yabancı uyruklunun kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamada yurda yasa dışı yollardan giren ve seyahat belgesi bulunmayan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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