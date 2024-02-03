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Derinkuyu'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Derinkuyu'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı tutuklandı

Derinkuyu\'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı tutuklandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir depodan çalınan 14 çuval kabak çekirdeği olayıyla ilgili olarak yakalanan M.A.S isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

03.02.2024 14:51
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir depodan 14 çuval kabak çekirdeği çalınmasıyla ilgili dün depo çevresinde bir kamyonetin kasasındaki çekirdeklerle yakalanan M.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Derinkuyu'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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