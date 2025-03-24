Nevşehir'de 38 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Nevşehir'de 38 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak'taki ikamette yaşayan Tolga Çapaçeken'in odasında yerde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Çapaçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çapaçeken'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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