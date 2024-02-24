Nevşehir'de 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nevşehir'de 8 hükümlü yakalandı

Nevşehir\'de 8 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de polisin son bir haftadaki çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için faaliyetlerine devam ediyor. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

24.02.2024 14:40  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, polisin son bir haftadaki çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, il genelinde arananların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam etti.

Polisin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:44:36. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement