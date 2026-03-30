Nevşehir'de Av Tüfeğiyle Saldırı: 2 Gözaltı

Nevşehir'de bir iş yerine av tüfeğiyle ateş ederek zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Camicedit Mahallesi Görgünler Caddesi'nde E.Ç'ye ait emlak ofisine gece av tüfeği ile ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerinde incelemede bulunan ekipler, olayı Y.Ö. ve K.K'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerden K.K'nin emniyetteki ifadesinde, olayı ev satışından kaynaklı alacak meselesinden dolayı kendisinin gerçekleştirdiğini, Y.Ö'nün ise yanında bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.