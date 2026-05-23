Nevşehir'de Bayram Güvenliği İçin 3 Bin 650 Personel Görevde

23.05.2026 10:36
Kurban Bayramı'nda turistlerin güvenliği için Nevşehir'de 3 bin 650 personel 24 saat hizmet verecek.

Nevşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kent genelinde 3 bin 650 personelin görev yapacak.

Vali Hüseyin Kök, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

Tatilini Kapadokya'da geçirmek üzere kente gelecek turistlerin ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Kök, şöyle konuştu:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir koordinasyon sağlandı ve sahada etkin olarak arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Bayram boyunca kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla ekiplerimizi görevlendirdik. Emniyet ve jandarma teşkilatımız 1831 personel ve 218 araçla, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz 12 personel ve 2 araçla, AFAD ekiplerimiz 14 arama kurtarma personeli ve 4 araçla, İl Sağlık Müdürlüğümüz 1342 personel ve 29 araçla, 112 Acil Çağrı Merkezi 30 personel ve 1 araçla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ise 421 personel ve 10 araçla 24 saat esasına göre görev yapacak. Nevşehir'imizin sahip olduğu güçlü turizm potansiyelinden dolayı 9 günlük bayram tatilinde turistlerimizin şehrimize ve Kapadokya'ya rağbet edeceğini öngörüyoruz. Kapadokya'ya gelen turistlerin huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmelerini arzu ediyoruz."

Kök, seyahat için yola çıkacak sürücülere de trafik kurallarına uymalarını tavsiye etti.

Vali Kök'e, basın toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Esin de eşlik etti.

Kaynak: AA

