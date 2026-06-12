Nevşehir'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

NEVŞEHİR'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Kapucubaşı Mahallesi'nde Ahmet E.'ye ait 3 katılı bir evin çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Çatıda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,
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