Nevşehir'de DEAŞ'ı öven paylaşımlar yapan yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Nevşehir'de DEAŞ'ı öven paylaşımlar yapan yabancı uyruklu zanlı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sosyal medya platformlarında örgütü meşru gösterecek paylaşımlar yapan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince adresi belirlenerek yakalanan zanlının işlemleri sürüyor.
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü DEAŞ'ı meşru gösterecek paylaşımlar yapan Suriye uyruklu E.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.M'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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