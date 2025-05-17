Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu N.E.H'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan N.E.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de DEAŞ Üyesi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?