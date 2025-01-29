Nevşehir\'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü sınıf öğretmeni yaşamını yitirdi.
M.M.Ö, idaresindeki 63 B 1282 plakalı otomobil, Kozaklı- Topaklı kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan M.M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
M.M.Ö'nün Kozaklı Şehit Şenol Coşkun İlkokulunda sınıf öğretmeni olduğu öğrenildi.
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