Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

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Nevşehir'de kuvvetli kar yağışı beklentisi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının yarın gün boyu sürmesinin beklendiğini, bu kapsamda eğitim, öğretime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nevşehir çevrelerinde hafif şekilde aralıklarla devam eden kar yağışının yarın saat 06.00 itibarıyla kuvvetleneceği ve gün boyu aralıklarla devam edeceği beklenmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilmişti.