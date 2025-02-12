Nevşehir'de Eski Eş Cinayeti: Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Eski Eş Cinayeti: Kadın Ağır Yaralı

Eski eşi tarafından tabancayla vurulan S.N.Ş. hastaneye kaldırıldı, E.Y. polise teslim oldu.

12.02.2025 21:17
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Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Bir süre önce eşinden boşanan S.N.Ş. (26) ile eski eşi E.Y, arasında Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancayla eski eşine ateş etti.

Yaralanan kadın, sokaktaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli E.Y. ise bir süre sonra polis teslim oldu.

Öte yandan S.N.Ş'nin yaralı halde koşarak bir işletmeye sığındığı ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yerinde bulunan vatandaşlardan Neva Yanağlıbaş, gazetecilere, yaralı kadının koşarak bulundukları binaya girdiğini belirterek, "İmdat sesi duyduk, içeriye aldık. Montunda delik vardı, içeri girince yere yığıldı." dedi.

Mehmet Karataş da silah sesi duyduklarını, ardından kadının koşarak içeri girdiğini, yaralı olduğunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden 112'yi aradıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Eski Eş Cinayeti: Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika

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