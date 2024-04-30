Nevşehir\'de Etkili Olan Dolu Tarım Arazi Hasarına Neden Oldu

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Nevşehir'de etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi.

Özellikle Derinkuyu ilçesinde etkisini hissettiren dolu, Yazıhüyük beldesi ve civar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu.

Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarım arazilerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.