Nevşehir'de Evini Boyarken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de evinin balkon duvarlarını boyarken 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi'ndeki bir binada yaşayan 61 yaşındaki Erol Tunçer, 4. kattaki evinin balkonunu boyarken aşağı düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tunçer'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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