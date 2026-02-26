Nevşehir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A. Gülşehir ilçesinde, hakkında 8 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.D. ise Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
