Nevşehir'de Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nevşehir'de Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı

19.08.2025 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göreme'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde freni patlayan kamyonun park halindeki 10 araca çarparak su kanalına devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarından Göreme Beldesinin Bilal Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Can Hosrik yönetimindeki 06 CYJ 721 plakalı kamyon seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon, park halindeki 10 araca çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan şoför Can Hosrik, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan diğer 2 kişi ile birlikte ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Nevşehir, 3-sayfa, Göreme, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti
Bursa’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 21:20:22. #7.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.