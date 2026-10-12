Nevşehir'de Gazze için yürüyen kalabalık İsrail'i protesto etti - Son Dakika
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Nevşehir'de Gazze için yürüyen kalabalık İsrail'i protesto etti

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Nevşehir\'de Gazze için yürüyen kalabalık İsrail\'i protesto etti
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Nevşehir Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi. Platform Koordinatörü Mustafa Gençtürk, çocuklar okula dönene kadar Gazze'nin yanında olacaklarını belirterek dua, yardım ve boykot çağrısı yaptı.

Nevşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Nevşehir Filistin'e Destek Platformunca "Zulme Sessiz Kalma, Gazze İçin Ayağa Kalk" temasıyla düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıyarak İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, Milli İrade Caddesi'ne kadar yürüdü.

Nevşehir Filistin'e Destek Platformu Koordinatörü Mustafa Gençtürk, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in masum Gazze halkına yönelik zulmünün devam ettiğine dikkati çekti.

Yıkıntıların arasında bir çocuğun tebessümü, bir annenin sığınağı ve umutların güvencesi olmak için onların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Gençtürk, "Çocuklar yeniden okula dönene, yaralar sarılıncaya kadar Gazze'nin yanındayız. Gazze için dua etmeye, yardım göndermeye ve boykota devam edelim." dedi.

"Türkiye halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri de Mescid-i Aksa'dan selam getirdiğini belirterek, "Mescid-i Aksa sadece Kudüs'ün değil, bütün İslam aleminin mescididir. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya devam edelim. Doğu Türkistan, Sudan, Myanmar'daki ve bütün mazlumlar için yürüyüşlere katılmaya devam edilmeli. Türkiye halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona eren etkinliğe, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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