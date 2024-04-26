Nevşehir'de Kaçak Balık Avlayan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kaçak Balık Avlayan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Nevşehir\'de Kaçak Balık Avlayan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde Kızılırmak'ta kaçak balık avlandığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, M.O., Y.T., M.O. ve F.O. isimli 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait bot, kürek ve balık ağı ile avlanmış 11 sazana el konuldu. Malzemeler ile balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.04.2024 09:43
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak balık avlayan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Civelek köyünden geçen Kızılırmak'ta yasa dışı balık avlandığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O. (52), Y.T. (54), M.O. (18) ve F.O'yu (59) suçüstü yakaladı.

Şüphelilere ait bot, 2 kürek ve 200 metre balık ağı ile avlanmış 11 sazana el konuldu.

Malzemeler ile balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Gülşehir, Jandarma, Nevşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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