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Nevşehir'de Minibüs Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Minibüs Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ünsal, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Nevşehir\'de Minibüs Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
26.12.2023 - 15:35,
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Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ö.Ö'nün kullandığı 50 AAG 967 plakalı minibüs, Ragıp Üner Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal'a (60) çarptı.

Ünsal'ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ünsal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücünün polisteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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