Nevşehir\'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı

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Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halinde olan İ.K. yönetimdeki 51 AAC 214 plakalı yolcu otobüsü, İtfaiye Kavşağı'nda ana yola kontrolsüz giren D.T. yönetimindeki 50 FL 550 plakalı otomobile çarptı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Polis, otobüste bulunan 25 yolcuyu İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminali'ne nakletti.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.