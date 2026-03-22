Nevşehir\'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Nevşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sami K. idaresindeki 50 AEA 348 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir kara yolundaki Garipçe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Yolun metrelerce aşağısına düşen aracın parçalarının çevreye savrulduğu görüldü.
