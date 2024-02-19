Nevşehir'de Otomobil Devrildi: Yaralanan Kadın Sürücü Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Nevşehir'de Otomobil Devrildi: Yaralanan Kadın Sürücü Tedavi Altına Alındı

Nevşehir\'de Otomobil Devrildi: Yaralanan Kadın Sürücü Tedavi Altına Alındı

Nevşehir'de İnci B. yönetimindeki 50 ADM 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sulusaray Kavşağı'nda yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan kadın sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

19.02.2024 16:47
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Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü tedavi altına alındı.

İnci B. yönetimindeki 50 ADM 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sulusaray Kavşağı'nda yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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