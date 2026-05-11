Nevşehir\'de Sağlık Ekiplerine Engel

NEVŞEHİR'de rahatsızlanan annelerine müdahale için gelen sağlık görevlilerini alıkoydukları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kardeşin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde meydana geldi. N.Ö.'nün evde tansiyonu yükselince, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin N.Ö.'ye müdahalesi sırasında kadının çocukları E.Ö. ve Y.Ö. arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Birbirine bıçak da çeken kardeşler, sağlık görevlilerinin de evden çıkmasını engelledi. Sağlık çalışanları polisten yardım istedi.

POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Adrese gelen polislerin müdahalesiyle sağlık çalışanları evden çıkarılırken, E.Ö. ve kardeşi Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüpheli kardeşlerin, sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere yakınları tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan arbede sonrası sağlık ekipleri ile olay yerinde görev yapan gazetecilerden bazılarının şikayetçi oldukları belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.