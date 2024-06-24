Nevşehir'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Nevşehir'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Nevşehir\'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Nevşehir'de Cevher Dudayev Mahallesi'nde seyir halinde olan 50 ADP 725 plakalı hafif ticari araç, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü, ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

24.06.2024 15:49
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Nevşehir'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kisakürek Bulvarı'nda, Ş.S. idaresindeki 50 ADP 725 plakalı hafif ticari araç motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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