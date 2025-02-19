Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Nevşehir\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Acıgöl'de düzenlenen operasyonda 68 tarihi eser ve 1 şüpheli yakalandı.

19.02.2025 13:49
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Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen içinde sikkelerin de bulunduğu 68 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Acıgöl ilçesinde İ.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 68 tarihi obje ve sikke, 2 kurusıkı tabanca, 2 dedektör, ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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