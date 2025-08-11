Nevşehir'de Ters Yolda Yaya Kaldırımında Seyir

NEVŞEHİR'de otomobiliyle yaya kaldırımında ilerleyen sürücüye, çeşitli maddelerden 11 bin 253 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, Nar Caddesi'ne ters yönden girip, ardından geri geri gelerek yaya kaldırımı üzerinden ilerleyerek yaya ve genel trafik güvenliğini tehlikeye sokup, Lale Caddesi'ne yöneldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda incelenen güvenlik kamerası sonucunda araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Aracı ters yönde kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL, 'Trafik işaret levhalarına uymamak' suçundan 993 TL ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 993 TL olmak üzere toplam 11 bin 253 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesine el konularak, Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi gereğince 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,