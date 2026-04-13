Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

NEVŞEHİR' de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ürgüp yolu üzerinde meydana geldi. Kadir D. idaresindeki 50 UN 990 plakalı hafif ticari araç ile Ömer A. yönetimindeki 31 KFF 50 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Kadir D. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.