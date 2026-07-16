Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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