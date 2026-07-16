Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
16.07.2026 18:58
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Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa, Nevşehir, Gözaltı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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