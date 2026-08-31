Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ile mücadele kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 143 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, 57 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile suç geliri olduğu değerlendirilen 18 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.