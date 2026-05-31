Nevşehir\'de Zihinsel Engelli Genç Kurtarıldı

Nevşehir'de dere yatağına düşerek ağaç dalında takılı kalan zihinsel engelli genç ekiplerce kurtarıldı.

15 Temmuz Mahallesi 152. Sokak'ta babasının park ettiği araçtan inerek koşmaya başlayan S.B, çıkmaz sokağın sonundaki yüksekten dere yatağına düştü.

Dere yatağındaki ağacın dallarına takılan S.B'yi bulunduğu yerden indiremeyen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarılan S.B. tedavi için Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Bu arada S.B'nin araçtan inerek hızlı adımlarla ilerlemesi ve babasının yakalamak için peşinden gitmesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.