Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir\'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere sevk edilirken, cenazeler savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonucunda yol bir süre trafiğe kapanırken, jandarmanın kontrolünde tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

04.03.2024 00:15  Güncelleme: 00:15
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Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Nevşehir- Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 38 AHP 574, 38 AGA 564 ve 46 KK 933 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, isimleri belirlenemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, jandarmanın kontrolünde tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Olay yerinden geçerken kazayı görüp ekiplere bilgi veren Mehmet Özyürek, gazetecilere, "Kaza yeni olmuştu. Yoldaki araç parçalarına çarptıktan sonra az ileride durduk. 112'yi aradık ve araçlardaki yaralıları çıkardık." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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