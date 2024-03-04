Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir\'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

04.03.2024 09:27
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Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Nevşehir- Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden M.E. idaresindeki 38 HP 574, Ö.S. yönetimindeki 38 AGA 564 ve H.Ö'nün kullandığı 46 KK 933 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Ö.S. ve M.E. ile araçlarda bulunanlardan S.E. yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Bölgeden geçerken kazayı görüp ekiplere bilgi veren Mehmet Özyürek, gazetecilere, "Kaza yeni olmuştu. Yoldaki araç parçalarına çarptıktan sonra az ileride durduk. 112'yi aradık ve araçlardaki yaralıları çıkardık." dedi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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