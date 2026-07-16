Nevşehir'deki Kaza: Anne ve İki Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'deki Kaza: Anne ve İki Oğul Hayatını Kaybetti

Nevşehir\'deki Kaza: Anne ve İki Oğul Hayatını Kaybetti
16.07.2026 18:16
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Nevşehir'de otomobil devrildi, anne ve iki oğlu hayatını kaybetti. Cenazeleri Kayseri'de defnedildi.

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve iki oğlunun cenazeleri, memleketleri Kayseri'de defnedildi.

Kırşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne Fadime Erten (60) ile çocukları Orhan (38) ve Boran (33) için Yahyalı ilçesindeki Kocahacılı Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Anne ve iki oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, ailenin yakınları, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Ailenin Almanya'nın Köln şehrinden memleketlerine ulaşmak üzere yeni aldıkları otomobilleriyle yola çıktıkları, kısa bir süre Ankara'daki akrabalarına uğradıktan sonra gece saat 03.00 gibi yeniden Kayseri'ye doğru hareket ettikleri öğrenildi.

Ayrıca, bir çocuk babası Boran Erten'in eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Ahmet E'nin kullandığı K OD 38 yabancı plakalı otomobil, dün, Türkeli beldesi girişinde refüje çarparak devrilmiş, anne ve oğulları kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü baba ise Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Nevşehir, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'deki Kaza: Anne ve İki Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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