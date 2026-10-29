Nevşehir Göreme\'de kaya düşmesinde Sakaryalı çift dahil 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Nevşehir Göreme'de kaya düşmesinde Sakaryalı çift dahil 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacasından düşen kayaların altında kalanlardan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Sakaryalı gazeteci ve eşi ile Fransız bir kadın bulunuyor; yaralılardan 8 yaşındaki çocuk dışındakiler taburcu edildi.
SAKARYALI GAZETECİ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde, peribacasından kopan kayaların altında kalarak yaşamını yitirenlerin ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Olayda Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna (31) ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirirken, yaralananların kimlikleri şöyle; Fransız uyruklu Nael Mgattaf (8), babası Mhemed Mgattaf (38), kardeşi Isaac Ismael Mgattaf (3) ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29). Yaralılardan Nael Mgattaf hariç diğerleri taburcu edildi.
SAKARYALI ÇİFT 4 AY ÖNCE EVLENMİŞ
Olayda hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna'nın Sakarya'da bir basın kuruluşunda muhabir olarak görev yaptığı, eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın ise muhasebeci olduğu belirtildi. 5 Temmuz 2026'da dünya evine giren genç çiftin, tatil ve gezi amacıyla Kapadokya bölgesinde bulundukları belirtildi. Acı haber Sakarya basın camiasını ve yakınlarını yasa boğdu.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Samed Aydın SUN- Ahmet KIRKMAZER/ NEVŞEHİR,
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