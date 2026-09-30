Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

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Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 aylık takibi sonucu Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu yurt dışından yutma yöntemiyle getirip kargoyla farklı illere gönderdiği tespit edildi.

NEVŞEHİR merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışından yutma yöntemiyle uyuşturucu getirdiği ve kargo ile farklı illere sevk ettiği belirlendi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların deşifre edilmesine yönelik 4 ay teknik ve fiziki takipli çalışma yürüttü. Çalışmada şüphelilerin, uyuşturucu satışını anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarından organize ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucuları kargo ile farklı illere gönderdikleri ve yurt dışından kuryeler aracılığıyla da yutma yöntemiyle ülkeye soktukları da belirlendi.

İHA VE DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, belirlenen adreslere operasyon başlattı. Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 35 şüpheliye ait 36 adrese yapılan operasyonda; 214 personel görev aldı. Aramalarda 3 insansız hava aracı (İHA) ve 3 narkotik köpeği de kullanıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde; 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram esrar, 134,73 gram kannabinoid, çok sayıda sentetik ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit (TL, avro ve İran riyali) ele geçirildi. Suç unsuru maddelere adli makamlara sunulmak üzere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin, emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
Nevşehir Emniyet MüdürlüğüNevşehirGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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