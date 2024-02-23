NEVÜ, Alevi ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülü Yarışması'nda ödül aldı - Son Dakika
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NEVÜ, Alevi ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülü Yarışması'nda ödül aldı

NEVÜ, Alevi ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülü Yarışması\'nda ödül aldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada üç kategoride ödüle layık görüldü. Doktor öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencisi tarafından yapılan çalışmalar ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazandı.

23.02.2024 14:50
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Alevi ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülü Yarışması"nda üç kategoride ödüle layık görüldü.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AVF tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya, üniversiteden doktor öğretim üyeleri Mihriban Artan Ok ve Erdem Akın ile yüksek lisans öğrencisi Eren Salkaya, farklı makalelerle katılım sağladı.

Alevi ve Bektaşi inanç ve kültürüne yönelik ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel çalışmalar yapan araştırmacıların katıldığı yarışmaya, "Hakemli dergide yayınlanmış makale" kategorisinde katılan Akın'ın, "Sanal ortamda veli kültünün yeniden inşası: Hacı Bektaş Veli" adlı makalesi, ikincilik ödülüne layık görülürken, Alkaya, "Yüksek lisans tezi" kategorisinde "Alevi Bektaşi Teolojisi" konulu çalışmasıyla ikincilik, "Türk-İslam Düşüncesinde Mehdi Tasavvuru: Osmanlı'da Şahkulu Örneği" başlıklı teziyle katılan Ok ise "Doktora tezi" kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.

"Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği"nde Nevşehirli öğrenci madalya kazandı

Konya'da düzenlenen "Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği" müsabakasına Nevşehir'den katılan Havva Nur Gülcan, üçüncülük elde etti.

İl Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Nur Gülcan, "Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği"nde mücadele etti.

Kategorisinde rakipleriyle karşılaşan Havva Nur, Türkiye üçüncüsü oldu.

Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

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