NEVÜ'de Öğrencilere Ücretsiz Yemek İmkanı

05.05.2026 19:46
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kampüsünde bulunan Camlı Köşk, her gün 1000'den fazla öğrenciye ücretsiz yemek ve kahvaltı hizmeti sunuyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Gastronomi bölümü öğrencileri, İŞKUR kapsamında istihdam edilen kadınlar ve gönüllü gençlerin görev aldığı Camlı Köşk, hayırseverlerin desteği ve öğrencilerin emeğiyle dayanışma merkezine dönüştü.

Üniversitenin Öğrenci Toplulukları Merkezi olmasının yanı sıra yaşam alanı olarak da tasarlanan Camlı Köşk'te öğrenciler gün boyu vakit geçirebiliyor.

Her gün 1000'den fazla öğrenciye ücretsiz yemek ve kahvaltı hizmeti sunan, ders çalışma masaları, kitaplar ve dergilerin bulunduğu köşk, öğrenci topluluklarının toplantılarına, okuma gruplarına ve doğum günü gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

"Öğrenci odaklı çalışma anlayışımızın çok kıymetli bir yansımasıdır"

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, projenin yükseköğretim kurumlarının toplumsal katkı ve öğrenci refahı vizyonunu vurguladığını belirtti.

Özvar, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim kurumlarımız, öğrencilerimizin yalnızca akademik ve entelektüel gelişimlerini değil her türlü ihtiyaçlarını gözeten ve sorunlarına çözüm üreten kapsayıcı bir yapı sergilemektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemizde hayata geçirilen bu uygulama, öğrenci odaklı çalışma anlayışımızın çok kıymetli bir yansımasıdır. Gençlerimizin sosyal ve ekonomik refahına doğrudan katkı sunan bu tür modellerin varlığından büyük memnuniyet duyuyoruz."

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de Camlı Köşk'ü öğrencilere ait bir merkez olarak dizayn ettiklerini belirtti.

Türk Kızılay, Yeşilay ve Türkiye Diyanet Vakfının yanı sıra Nevşehir Valiliğinin de İŞKUR üzerinden personel desteği sağladığına dikkati çeken Aktekin, "Hayırseverlerimizin bağışladığı malzemeler, donanımlı mutfağımızda pişirilerek servis ediliyor. Öğrencilerimiz hiçbir ücret ödemeden o günkü menüden faydalanabiliyor. Burası aynı zamanda 60 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimizin de kaynaşma noktası haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize 'anne lezzetlerini' sunuyoruz"

Projenin öncülerinden NEVÜ Diyanet Genç Ofis Manevi Danışmanı Duran Küçük de hizmetin 3 yıl önce "Gönüllere Dokunma" sloganıyla başladığını belirtti.

Saat 08.30'dan saat 22.00'ye kadar Camlı Köşk'ün açık olduğunu aktaran Küçük, "9 personel ve 5 gastronomi öğrencimizle dışarıdan gelen gençlerimize 'anne lezzetlerini' sunuyoruz. Burada para geçmiyor, tek amacımız gençlerin gönlüne girmek." açıklamasını yaptı.

Mutfakta gönüllü çalışan Gastronomi bölümü öğrencileri de burada edindikleri pratiğin derslerine katkı sağladığını ifade etti. Uygulamadan faydalanan diğer öğrenciler de bu uygulama sayesinde harçlıklarının kendilerine kaldığını belirtti.

Kaynak: AA

