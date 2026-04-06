NEVÜ Hemşirelik Öğrencileri Üniforma Giydi

06.04.2026 13:56
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde hemşirelik öğrencileri törenle üniforma giydi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle üniforma giydi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen tören müzik dinletisiyle başladı.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aynur Kızılırmak, üniformanın hemşirelik mesleğinde yalnızca bir kıyafet değil, mesleki kimliğin, etik değerlerin ve toplumsal güvenin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Kızılırmak, sağlık profesyonellerini yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Üniformalarını giyen öğrenciler ile üniversite yöneticileri sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Bayram Deviren, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Advertisement
