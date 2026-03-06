NEVÜ ve EDUHK'dan Akademik İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NEVÜ ve EDUHK'dan Akademik İşbirliği

NEVÜ ve EDUHK\'dan Akademik İşbirliği
06.03.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Aktekin, Hong Kong'da EDUHK ile akademik işbirliği görüşmesi yaptı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, The Education University of Hong Kong (EDUHK) yetkilileriyle akademik işbirliği görüşmesi gerçekleştirdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hong Kong'da düzenlenen Asya-Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Yükseköğretim Konferansı ve Fuarına (APAIE 2026) katılan Aktekin, Hong Kong Eğitim Üniversitesi yetkilileri ile bir araya geldi.

NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ile EDUHK'un akademik işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, ortak bilimsel projelerin yürütülmesi, öğretim üyesi değişimi, öğrenci hareketliliği ve ortak akademik etkinliklerin düzenlenmesi başlıkları değerlendirildi.

Aktekin, gerçekleştirilen görüşmenin NEVÜ ile EDUHK arasında güçlü ve kalıcı akademik işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Semih Aktekin, Konferans, Hong Kong, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEVÜ ve EDUHK'dan Akademik İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:28:44. #.0.4#
SON DAKİKA: NEVÜ ve EDUHK'dan Akademik İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.