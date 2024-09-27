New York Belediye Başkanı Eric Adams Rüşvet Suçlamasıyla Mahkemeye Çıkıyor

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(ANKARA) - New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehir yönetimindeki nüfuzundan yararlanmak isteyen kişilerden rüşvet ile yasa dışı olarak kampanya katkısı aldığı ve ücretsiz yurt dışı gezileri kabul ettiği suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye geldi.

Adams, uzun süren bir soruşturmanın ardından dün açıklanan 57 sayfalık federal iddianameye göre, rüşvet almak ve Türk olduğu söylenen bir kişiden yasa dışı olarak kampanya katkısı istemekle suçlandı.

Öğle saatlerinde ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Sulh Yargıcı'nın karşısına çıkması beklenen Adams, iddianamede, Demokrat, Türk yetkililer ve iş adamlarından ücretsiz otel konaklamaları; Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan, Gana ve Türkiye gibi destinasyonlara indirimli uçak biletleri de dahil olmak üzere çeşitli uygunsuz hediyeler almakla suçlandı.

Belediye Başkanı Adams'ın Türk diplomat ve yetkililerle "yakın" ilişkileri

Bölge Mahkemesi savcıları, Adams'ın Türkiye'nin yangın güvenlik sistemiyle ilgili endişelere rağmen Manhattan'da yeni bir diplomatik bina açmak için yetkililerin itfaiyeden onay almasına yardım etmenin de buna dahil olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin konuşan Adams, masum olduğunu söylerken, avukatı, bir devlet görevlisinin "bazı seyahat ikramiyelerini" kabul etmesinin ne olağan dışı ne de uygunsuz olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Adams, yasa dışı bir kampanya katkısını bilerek kabul ettiğini reddederken, "insanlara şehir bürokrasisinde yollarını bulmaları için verdiği her türlü yardımın sadece işini yapmanın bir parçası olduğunu" dile getirdi.

Fakat Adams, hakkında hazırlanan beş maddelik iddianamede, komplo, tel dolandırıcılığı ve rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Savcısı Damian Williams, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "birkaç iş adamı ve Türk bir diplomatın Adams'tan 'iyilik satın almak için çok yıllık bir plan' yaptıklarını" bildirdi.

Adams'a yakın isimlerin cihazlarına el konulmuştu

Adams ise kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, New Yorklulardan savunmasını dinleyene kadar herhangi bir yargıya varmaktan kaçınmalarını istedi. Adams"ın avukatı, gazetecilere Adams'ın kabul ettiği seyahat ikramiyeleri ve koltuk yükseltmelerinin genellikle VIP'lere ve kongre üyelerine sunulduğunu söyledi.

Federal savcıların Adams'ı, üst düzey yardımcılarını ve bu yardımcıların akrabalarını kapsayan çok sayıda ayrı soruşturmayı sürdürdüğü düşünülüyor. Federal müfettişler eylül ayı başında, polis müdürü, Bölge Okulları Müdürü, iki belediye başkan yardımcısı ve Adams'ın danışmanlarının cihazlarına el koydu. Buna göre, son iki hafta içinde bir polis müdürü istifa ederken Bölge Okulları Müdürü de emekli olacağını açıkladı. Her ikisi de henüz herhangi bir suçla itham edilmedi.