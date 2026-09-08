New York Belediyesi 11 Eylül sonrası hava kalitesine dair 170 bin belgeyi yayımladı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından bölgedeki hava kalitesine ilişkin daha önce kamuoyuna açıklanmayan 170 bin sayfadan fazla belgeyi yayımladı.

CNN'in haberine göre, New York Belediye Başkanı Mamdani, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

11 Eylül saldırılarının ardından bölgedeki hava kalitesine ilişkin daha önce kamuoyuna açıklanmayan 170 bin sayfadan fazla belgenin yayımlandığını belirten Mamdani, belgeler arasında kirlilik verileri, hava kalitesi raporları, yetkililer arasındaki yazışmalar ve olası hukuki sorumluluğa ilişkin detayların yer aldığını ifade etti.

Mamdani, belgelerin, dönemin yetkililerinin Dünya Ticaret Merkezi bölgesindeki ciddi kirlilik endişelerinden haberdar olduğunu, buna karşın New Yorklulara havanın temiz olduğuna ilişkin güvence verdiklerini ortaya koyduğunu belirtti.

Toplantıda, belediye binasında bulunan 68 kutuluk arşivde ortaya çıkan söz konusu belgelerin tamamının ücretsiz olarak görüntülenebileceği ve indirilebileceği çevrim içi bir arama portalı oluşturulduğu, gelecek aylarda sisteme yeni belgelerin de ekleneceği duyuruldu.

11 Eylül saldırılarından kurtulanlar ve ilk müdahale ekipleri, saldırı bölgesindeki toksik maddelere maruz kalmaları nedeniyle binlerce kişinin sağlık sorunları yaşadığını belirterek uzun süredir konuya ilişkin daha fazla şeffaflık talep ediyordu.

11 Eylül 2001 saldırıları

11 Eylül 2001 sabahı New York, Manhattan Adası'nda bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden American Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York'taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına isabet etti.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.